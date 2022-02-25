Malatya'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ikametin müştemilatından 1 kamera kayıt cihazı, 3 kamera merceği, 2 akü, 1 monitör ve 250 kilogram bakırın çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.