Malatya'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
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Malatya'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Malatya'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ikametin müştemilatından 1 kamera kayıt cihazı, 3 kamera merceği, 2 akü, 1 monitör ve 250 kilogram bakırın çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, Güncel, Haberler

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