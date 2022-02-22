Malatya'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
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Malatya'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Malatya'da otodan ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da otodan ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bir iş yerinden 17 gramlık bileziğin çalınması ile otodan hırsızlık olaylarına karışan zanlıları yakalamak için asayiş ekipleri çalışma başlattı.

Bilezik çalan zanlıyı yakalayan ekipler, zanlının üstünde 13 bin lira ele geçirdi.

Otodan hırsızlık yapan şüpheli ise çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, Asayiş, Güncel, Haberler

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