Malatya'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Malatya'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

02.01.2021 18:54 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:58
Malatya'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

MALATYA'da, araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

MALATYA'da, araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Malatya'da polis ekipleri, kentte yaşanan araç içerisinde hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada çalıntı olduğu saptanan 4 hoparlör, 1 oto teybi, amfi, kolon aksesuarı ve 140 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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