Malatya'da 2 görevden alma
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Malatya'da 2 görevden alma

Malatya'da 2 görevden alma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da bir vali yardımcısı ve bir daire müdürü görevden alındı.

Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada üç bürokrat daha görevden alındı
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada üç bürokrat daha görevden alındı

Malatya'da bir vali yardımcısı ve bir daire müdürü görevden alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi tarafından gri pasaport aldırarak çevre gezisi için Almanya'ya götürülen 43 kişinin yurda geri dönüş yapmaması iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince başlatılan soruşturma sonrasında Malatya Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan ve Malatya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Cebeci'nin ihmalleri iddiasıyla görevden el çektirildi.

Yeşilyurt Belediyesi de, idari soruşturma kapsamında, Almanya gezisine katılan ve geziyi organize ettiği kişiler arasında bulunduğu iddia edilen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş'u görevden aldığını duyurmuştu.

Yeşilyurt Belediyesi'nin bir dernek aracılığıyla, 7 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında Almanya'ya gerçekleştirdiği ve 45 kişinin gidip, 43 kişinin dönmediği iddiasıyla ilgili çevre gezisi hakkında soruşturma başlatılmıştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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