Malatya'da 2 bin 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi Malatya'da 2 bin 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Malatya'da 2 bin 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde vergi dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye ekiplerinin katılımıyla iş yerlerinde denetim yapıldı.

Özsan Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen denetimlerde bir iş yerinin faaliyet izninin olmadığı belirlendi. Mahkeme kararı sonrası yapılan aramada iş yerinde, 2 bin 600 litre sahte el dezenfektanı ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, vergi dairesi ekiplerince de 1750 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA