Malatya'da 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı ele geçirildi: 1 gözaltı
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Malatya'da 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı ele geçirildi: 1 gözaltı

Malatya'da 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı ele geçirildi: 1 gözaltı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Malatya'da 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yeşilyurt ilçesinde icra edilen yol kontrol arama faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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