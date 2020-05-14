Malatya'da 19 Mayıs vurgulu video yarışması
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Malatya'da 19 Mayıs vurgulu video yarışması

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vakitlerini evde geçiren gençlere yönelik 'Haydi Gençler Bu Davet Size, 19 Mayıs Temalı Videonu Çek, Bize Gönder' yarışması düzenleyecek.

Malatya'da 19 Mayıs vurgulu video yarışması
14.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:17

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vakitlerini evde geçiren gençlere yönelik 'Haydi Gençler Bu Davet Size, 19 Mayıs Temalı Videonu Çek, Bize Gönder' yarışması düzenleyecek. Yarışmada dereceye girecek olan gençlere para ödülünün yanı sıra sürpriz hediyeler gönderilecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan yarışmaya katılmak isteyen gençler, 19 Mayıs ruhuna uygun olarak hazırlayacakları videolarını, 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yesilyurtbld44@yaani.com e-mail adresine gönderebilecek. Gelen videolar üzerinde yapılacak değerlendirmelerin ardından yarışmanın birincisine 2 bin TL, ikincisine bin TL, üçüncüsüne 500 TL, mansiyon dalında dereceye girecek olanlara ise sürpriz hediyeler gönderilecek. Yarışmanın sonuçları 19 Mayıs 2020 Pazartesi günü Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sayfası www.yesilyurtbel.tr.'den yayımlanacak. Yarışmayla ilgili bilgi almak isteyenler, 444 8 910 nolu Yeşilyurt Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile ya da 0545 249 89 76 nolu iletişim numarasıyla irtibata geçebilirler.

"Gençlerimizin vatan ve bayrak sevdasını geniş kitlelere ulaştıracağız"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ruhu ve manevi yapısına uygun bir yarışma düzenleyeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Gençlerimiz bugünden daha güzel yarınlarımız için hem teminatımız, hem gücümüz, hem de umudumuzdur. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere ve gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta 19 Mayıs gibi şanlı tarihimizin önemli bir gününü daha özel ve değerli kılmak adına gençlerimize yönelik 'Haydi Gençler Bu Davet Size, 19 Mayıs Temalı Videonu Çek, Bize Gönder' yarışması düzenleyeceğiz. Hiç şüphe yok ki; 19 Mayıs Bayramını en iyi gençlerimiz anlatır, bizlerde gençlerimizin vatan, bayrak ve memleket sevdasını öğrenmek ve bunu da geniş kesimlere ulaştırmak adına özel bir yarışma tertip etmeye karar verdik. Toplumda büyük bir farkındalık oluşturacak olan yarışmamızın temel hedefi; ülkemizin onur ve gurur kaynağı olan gençlerimizin gözünde 19 Mayıs'ı, vatan ve bayrak sevdasını görebilmektir. Yarışmamız vesilesiyle; tüm dünya gençlerimizin memleket ve bayrak sevdasını bir kez daha görüp, tanıklık edecektir. Korona virüs salgını nedeniyle vakitlerini evde geçiren gençlerimiz, 19 Mayıs'ı anlatan videolarını en geç 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yesilyurtbld44@yaani.com e-mail adresine göndermeleri yeterli olacaktır. Yapılacak değerlendirmelerin ardından dereceye girecek olan gençlerimize para ödülünün yanı sıra sürpriz hediyeler göndereceğiz. Yarışmamızın büyük ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. Yüreğinde memleket ve bayrak sevdası olan tüm gençlerimizi bu özel yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan ve bayrak sevdası uğrunda şehit düşen bütün kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle yad ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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