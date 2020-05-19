Malatya'da 19 Mayıs, üstü açık otobüsün turuyla kutlandı Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101'inci yılı kutlama programı kapsamında, Battalgazi Belediyesine ait üstü açık tur otobüsü ile Şehir turu gerçekleştirildi.

Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101'inci yılı kutlama programı kapsamında, Battalgazi Belediyesine ait üstü açık tur otobüsü ile Şehir turu gerçekleştirildi.Yapılan şehir turu esnasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 101'inci yılı kutlama etkinlikleri nedeniyle halka Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve Gençlik Liderleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde tur gerçekleştirildi. Otobüsünde yöresel şarkılar çalınarak bayrak dağıtımı gerçekleşti.

Kaynak: DHA