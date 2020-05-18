Malatya'da 19 Mayıs kutlamaları
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Malatya'da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tören yapılamamasının burukluğunu dile getirdiler.

Malatya'da 19 Mayıs kutlamaları
18.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:42

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tören yapılamamasının burukluğunu dile getirdiler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlandı. Başkan Gürkan, yayınladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür. Samsun'da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek tüm vatana yayılmış, istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı ile taçlanmış, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde de yolumuzu aydınlatmış ve aydınlatmaya devam etmektedir. Ecdadımızın bu kutlu yürüyüşü ve tarihe altın harflerle düşülen mücadelesi, aynı zamanda başka milletlerin bağımsızlık yolunda attıkları adımlara da örnek olmuştur. 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bu aziz vatanın bizlere emanet edildiğinin bilinciyle, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi millet olarak hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayretinde olmalıyız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını önceki yıllarda olduğu gibi kortej yürüyüşü ve büyük bir coşku ile kutlamak isterdik. Ancak, tüm dünyayı etkisine alan korona virüs salgını nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Önümüzdeki yıllarda inşallah çok daha büyük coşku ile Bayramımızı kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Güder'den mücadele vurgusu

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder ise mesajında, "Milli mücadele döneminin ülkemizi işgal etmeye çalışanlara yönelik başlatılan milli ruh meşalesinin başlangıcının 101'inci yılının onur ve gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bu meşale, bir asır geçse de aynı şekilde yanıyor ve muhafaza ediliyor. 19 Mayıs, emperyalist devletlerin Anadolu'yu işgal hayallerine karşılık başlatılan; Anadolu halkının esareti kabul etmeyişinin ve örneğine dünya tarihinde rastlanılmayacak bir karşı koyuştur. Bu büyük mücadelede yüce milletimiz, onur ve asaletiyle, vatanımıza ve bayrağımıza içte ve dışta yönelen tehditlere karşı koyuş, bizim durumumuzda olan diğer milletlere de örnek olmuştur" dedi.

O gün verilen mücadelenin bugün emperyalist güçlere karşı verilen mücadele için de önemli olduğuna dikkat çeken Güder, "Her defasında farklı saldırılarla ülkemizi kıskaç altına almaya çalışan o şer güçlere karşı, 19 Mayıs ruhuyla karşılık verilmekte. Kahramanlık mücadelesi sonrasında bu gün gençlere armağan edilerek, hem o kahramanlığın unutulmaması sağlanmıştır hem de gençlere milli ruh aşılanmıştır. İşgal devletlerine karşı başlatılan Kurtuluş Mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi; memleketimizin teminatı ve umudu olan geçlere verilen önemin de bir göstergesidir. Milli ruh gençlere emanet edilmiş ve bu ruh Türk milleti var olduğu sürece devam edecektir. Hiç değişmeyen istiklal ve memleket sevdası, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıma hedefiyle çıktığımız bu yolda sahip olduğumuz en büyük güçtür. Bize düşen ise, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz üzerinde hain emelleri olanların oyunlarını bozmak, 101 yıl önce yakılan istiklal meşalesinin aydınlattığı yolda birlik ve beraberlik içinde yürümektir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere memleketimiz için mücadele eden, bu uğurda şehit düşen kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İstiklal Mücadelesinin önemi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın İstiklal mücadelesinin önemine dikkat çektiği mesajda, "19 Mayıs 1919 Büyük Türk Milletinin yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında küllerinden yeniden doğduğu, milletimiz ve ülkemiz için yeni bir geleceğe doğru hayati bir adımın atıldığı önemli bir gündür.19 Mayıs, İstiklal Mücadelemizin sembolüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101'ni yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti için önemli dönüm noktalarından biridir. 19 Mayıs, yok edilmek istenen bir milletin var olma yolundaki güneşi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'da başlayan Milli Mücadele hareketi başarıya ulaşmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Bu mücadele sonunda Türk Milleti'nin, 'bağımsız ve hür yaşama' hedefi bir kez daha gerçekleşmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti İstiklal şuuruyla yetişen gençlere emanet edilmiştir. Gençlerimizin gözündeki ışıkta, her geçen gün güçlenen aydınlık Türkiye'nin geleceğini görüyor, gençlerimize güveniyoruz. Unutmamalıyız ki ancak gençlerine güvenen, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletler gelecekte de var olabilecektir" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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