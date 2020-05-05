Malatya'da 19 Mayıs konulu kompozisyon yarışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" konulu kompozisyon yarışmasına başvurular sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" konulu kompozisyon yarışmasına başvurular sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan kompozisyon yarışmasına 12 Mayıs Salı gününe kadar katılınabilecek.

Yarışmada birinci olana bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye kol saati verilecek.

Ayrıca yarışmada 3 kişiye de mansiyon ödülü verilecek.

Yarışmaya başvurmak isteyenlerin A4 formatındaki kağıtlara yazılacak kompozisyonun alt kısmına başvuranın adı, soyadı, okulu ve telefon numarası yazılarak metnin fotoğrafı çekip, 0535 207 42 89 numaralı WhatsApp hattına göndermesi gerektiği bildirildi.

Kaynak: AA