Malatya'da 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Malatya'da 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi

21.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:56
Malatya'da 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Malatya'da 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Malatya'da 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın doğu illerinden gümrük kaçağı cep telefonu getirerek M. T. ve O. S'nin iş yerinde muhafaza ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerinde yapılan aramada 19 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişiye"5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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