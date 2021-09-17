Malatya'da "19 Eylül Gaziler Günü" kapsamında dernekler ziyaret edildi
Malatya Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Kara, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubelerine ziyaret etti.
Malatya Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Kara, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubelerine ziyaret etti.
Kara ve Müdür Yardımcısı İrem Pirinççi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Gözükara ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Gezer'e ziyaretleri sırasında plaket ve çiçek takdim etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimiz yad edildiği ziyarette, dernek ihtiyaçları hakkında bir takım görüşmeler gerçekleştirildi.
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