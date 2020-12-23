Malatya'da 179 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Malatya'da 179 şişe kaçak içki ele geçirildi

23.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:08
Malatya'da 179 şişe kaçak içki ele geçirildi

Malatya'da 179 şişe gümrük kaçağı içkinin ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 179 şişe gümrük kaçağı içkinin ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin kentte gümrük kaçağı şişelenmiş rakı satışı yaptığını belirledi.

Şüphelinin aracında ve deposunda yapılan aramada kutular içinde 179 şişe (70 cl) bandrolsüz gümrük kaçağı rakı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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