Malatya'da 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi
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Malatya'da 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

18.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:54
Malatya'da 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara, tütün ve tütün mamüllerine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirdi.

Kaçak ürünlerle ilgili iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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