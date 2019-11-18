Malatya'da 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi
Malatya'da düzenlenen operasyonda 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen operasyonda 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara, tütün ve tütün mamüllerine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirdi.
Kaçak ürünlerle ilgili iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.