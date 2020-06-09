Malatya'da 170 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 170 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 170 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Akçadağ ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

Şüphelinin eviyle bahçesine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 170 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Kaynak: AA