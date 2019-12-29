Malatya'da 17 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

29.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:48

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 17 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Arguvan'da 2, Pütürge'de 15 olmak üzere 17 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Toplam 376 kilometrelik yolun açılması için 27 ekip ve çok sayıda iş makinesiyle çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA