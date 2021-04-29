Malatya'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama'da sokaklar boş kaldı
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Malatya'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama'da sokaklar boş kaldı

Malatya'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama'da sokaklar boş kaldı
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

MALATYA'da, 17 gün sürecek tam kapanma uygulamasının başlamasıyla sokaklar sebbizliğe burundu.

MALATYA'da, 17 gün sürecek tam kapanma uygulamasının başlamasıyla sokaklar sebbizliğe burundu. Polis ekipleri, kontrol noktalarında denetimlere başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, İçişleri Bakanlığı'nın illere gönderdiği genelge ile 17 günlük tam zamanlı kapanma, saat 19.00'da tüm yurtta başladı. Malatya'da da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı. Kontrol noktalarında görev alan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşları kurallara uymaya davet etti. Kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri gösteremeyen kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları'na muhalefetten cezai işlem uygulandı.


Malatya'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama'da sokaklar boş kaldı
Malatya'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama'da sokaklar boş kaldı
Malatya'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama'da sokaklar boş kaldı
Malatya'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama'da sokaklar boş kaldı
Malatya'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama'da sokaklar boş kaldı
Malatya'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama'da sokaklar boş kaldı
Malatya'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama'da sokaklar boş kaldı
Malatya'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama'da sokaklar boş kaldı
Malatya'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama'da sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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