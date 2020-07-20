Malatya'da 166 litre sahte içki ele geçirildi
MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 166 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
20.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:35
MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 166 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 166 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişiye yasal işlem uygulandı.
Kaynak: DHA