Malatya'da 16 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da 16 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 16 göçmen Malatya'da jandarma tarafından yakalandı.

06.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:57
Malatya'da 16 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 16 göçmen Malatya'da jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malatya-Elazığ kara yolu üzerindeki Kale ilçe yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 2'si Pakistan, 14'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 16 yabancı göçmen yakalandı. Kaçak höçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine götürüldü. - MALATYA

Kaynak: İHA
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