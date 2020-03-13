Malatya'da 150 litre sahte içki ele geçirildi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 150 litre sahte içki ele geçirildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 150 litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hekimhan ilçesinde belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, şişelere ve bidonlara konulmuş 150 litre sahte rakı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA