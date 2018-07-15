Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz darbe girişiminin 2'inci yıl dönümünde Malatya'da 'Demokrasi nöbeti ve şehitlerimizi anma programı' düzenlendi.

15 Temmuz Millet Meydanında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçekleştirilen etkinlikte, binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ile hain darbe girişimini lanetledi. Mehteran ekibinin gösterisi ile başlayan etkinliklerde daha sonra Kuran'ı Kerim tilaveti okundu.

Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 15 Temmuz'un bir destan olduğunu ifade ederek "15 Temmuz, bu milletin bu hainlere karşı dışarıdan yönetilen kökü dışarıda olan emperyalist güçlerin emrinde olan ama içimize sinmiş bir gurubun bu millete karşı darbe girişimine karşı bu milletin başarı destanıdır" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise canlarını bu ülke için feda etmeye hazır olduklarını dile getirerek"Allah bir daha karanlık geceleri yaşatmasın ama teşebbüs edenlere de en güzel dersi belki daha şiddetlisini verebileceğimizi gördüler" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'da, darbe gecesi ilk sokağa çıkan illerin başında Malatya'nın geldiğini ifade ederek, "Malatya her zaman her türlü darbede başkaldırmış vatanına, milletine sahip çıkmış bir il. Cenabı Allah bir daha bu ülkeye İstiklal Marşı yazdırmaya mecbur bırakmasın" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır'da darbeye kalkışanların hesabının hukuk karşısında sorulduğunu belirterek"Ama bunlar hala pes etmediler. Bunların ağababaları daha arkalarında. Bunlar batılı müttefik dediğimiz ülkelerde halen korunuyorlar. Dolayısıyla bu oyunun ne kadar büyük olduğunu görmemiz gerekiyor. Her zaman ayık olacağız" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Gümrük ve Ticaret eski bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise bir daha böyle olayların olmaması adına ülkece güçlü olunması gerektiğini belirterek, "Biz birbirimizi ötekileştirmeden 81 milyonu kardeş bileceğiz. Diyoruz ki eğer bayrağına, devletine, milletine ihanet etmiyorsa 81 milyonu bir biliriz, kardeş biliriz ve onlarla beraber yürürüz diyoruz" dedi.

15 Temmuz'un cevabını milletin 16 Nisan'da ve 24 Haziran'da verdiğini belirten Tüfenkci, "Cumhur ittifakı ile darbe girişimine karşı Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sistemini getirdik. Niye getirdik? Bir daha Türkiye'de böyle darbeler olmasın, vesayet odakları bu ülkede başını kaldırmasın diye getirdik, milli irade hakim olsun diye getirdik" diye konuştu.

Malatya Valisi Ali Kaban ise 15 Temmuz'un milletin kendi seçtiği liderine ve kadrolarına sahip çıkması anlamında milli iradenin bir zaferi olduğunu dile getirerek, "Yeni Kapıda bir milli birlik ruhu oluştu. Tek Bayrağın, tek devlet ve tek vatanın ilan edildiği bir hayırlı neticeye sebep oldu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın da bir konuşma yaptığı programda daha sonra Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı.

Etkinliğe Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile 15 Temmuz şehit aileleri katıldı.

Etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara çay ve su, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ise süt ikramı yapıldı. - MALATYA