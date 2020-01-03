Malatya'da 15 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
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Malatya'da 15 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 15 yerleşim biriminin yolu kapandı.

03.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:00
Malatya'da 15 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

'da yoğun kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 15 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, 'da 1, Kale'de 2, 'de 12 olmak üzere 15 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Toplam 334 kilometrelik yolun açılması için 27 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: AA
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