Malatya'da 15 bin 486 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
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Malatya'da 15 bin 486 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

17.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:20
Malatya'da 15 bin 486 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Malatya'da 15 bin 486 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 15 bin 486 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneydoğu illerinden Malatya'ya gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı getirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Darende ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 15 bin 486 değişik markalarda cep telefonu aksesuarı ve malzemeleri ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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