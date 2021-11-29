Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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