Malatya'da 125 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi Malatya'da 125 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 125 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 125 gümrük kaçağı cep telefonu ve tabanca ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA