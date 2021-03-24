Malatya'da 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Malatya'da 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi

24.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:33
Malatya'da 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Malatya'da 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Malatya'da 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güneydoğu illerinden kente gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları aracı Salköprü Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada 12 gümrük kaçağı cep telefonu, 8 şarj cihazı, 5 USB kablosu, 11 ekran koruyucu, 3 taşınabilir şarj aleti, 1 cep telefonu bataryası ele geçirildi.

Şüpheliye kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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