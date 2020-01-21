Malatya'da 12 bin bandrolsüz test kitabına el konuldu

21.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:10

Malatya'da bandrolsüz 12 bin test kitabına el kondu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir yayınevi avukatı tarafından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinde bir kitapevinde "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu"na muhalefet suçu şüphesiyle arama yapılması istendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kitapevinde yapılan aramada iş yerinde suç unsuru olarak değerlendirilen 12 bin test kitabına el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında ise yasal işlemlere başlatıldı.

Kaynak: AA