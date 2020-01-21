Malatya'da 118 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi

21.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:00

Malatya'da düzenlenen operasyonda 118 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri Sivas Caddesi'nde bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler satıldığı belirlendi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 118 kilogram nargile kömürü, 6 kilogram nargile tütünü, 5 bin makaron ile 18 nargile lülesi ele geçirdi.

Kaçak ürünlerle ilgili iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA