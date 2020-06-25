Malatya'da 110 kilo esrar ele geçirildi Malatya'da 110 kilo esrar ele geçirildiMALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 110 kilo 900 gram esrar ele geçirilirken, 1'i emekli polis 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Malatya'da 110 kilo esrar ele geçirildi

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 110 kilo 900 gram esrar ele geçirilirken, 1'i emekli polis 4 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, plakası önceden belirlenen araçta arama yapıldı. Aramada, 110 kilo 900 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi. Polis, para ve uyuşturucuya el koyarken, 1'i emekli polis 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA