Malatya'da 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
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Malatya'da 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, biri emekli polis, 4 şüpheli gözaltına alındı.

25.06.2020 08:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 08:28

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, biri emekli polis, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen teknik takip ve analiz sonucunda, kent merkezinde durdurulan iki araçta arama yapıldı.

Öncülük yapan araçtaki bir şüphelinin üstünde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira, arkadan gelen aracın bagaj kısmında ise paketler halinde 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında biri emekli polis olmak üzere, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Malatya'da 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: AA

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