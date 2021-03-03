Malatya'da 11 yabancı uyruklu yakalandı

Malatya'da yapılan denetimlerde 11 göçmen yakalandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesindeki yol uygulaması sırasında yapılan denetimlerde minibüs ve otobüste, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 6 Pakistan ve 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile uluslararası korunma başvuru süresi dolan Afganistan uyruklu bir kişiyi yakaladı.

Göçmenlere ve onların sevkini sağlayan firma ile araç şoförüne idari para cezası uygulandı.

Yabancı uyruklular işlemleri için İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik