Malatya'da 11 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Malatya'da asayiş ekipleri 5'i tabanca, 6'sı av tüfeği toplam 11 ruhsatsız silah ele geçirdi.
Malatya'da asayiş ekipleri 5'i tabanca, 6'sı av tüfeği toplam 11 ruhsatsız silah ele geçirdi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent merkezinde farklı cadde ve sokaklarda uygulama yaptı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda yaptıkları aramalarda 5'i tabanca, 6'sı av tüfeği toplam 11 ruhsatsız silah ele geçirdi.
Asayiş ekipleri araçlarında ruhsatsız silah bulunan şüphelilerle ilgili işlem yaptı.
Kaynak: AA