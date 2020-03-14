Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı
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Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı

MALATYA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, koronavirüs hastalığıyla ilgili şu ana kadar 11 kişiden alınan numunelerde sonuçların negatif çıktığını söyledi.

14.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:50
Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı

MALATYA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, koronavirüs hastalığıyla ilgili şu ana kadar 11 kişiden alınan numunelerde sonuçların negatif çıktığını söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla küresel bir salgına dönüşen yeni koronavirüse (Covıd-19) karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de şu ana kadar 5 hastada tespit edilen virüsün yayılmaması içi ülke genelinde alınan önlemler ise üst seviyeye çıkarıldı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli alınan tedbirlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Malatya Valiliği'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Aydın Baruş, "Yeni koronavirüs hastalığı (Covıd-19), ilk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında, solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) ile gelişen ve birçok ülkeye yayılan viral bir hastalıktır. Ülkemizde de Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi, şu ana kadar beş vaka tanımlanmıştır. İlimizde bugüne kadar tanımlanmış bir yeni koronavirüs (Covıd-19) vakası olmamıştır. Yeni koronavirüs hastalığı (Covıd-19) Dünya genelinde ortaya çıktığı andan itibaren valiliğimiz himayesinde İl Sağlık Müdürlüğümüz sorumluluğunda çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Son olarak dün tüm kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Şu ana kadar ilimizde hastamızın olmayışı sevindirici olmakla beraber, vaka görülmemesi için gerek kurumlarımızın gerek vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi.

'KORUNMANIN YOLU HİJYEN'Vali Baruş, koronavirüs hastalığından korunmanın en önemli yolunun hijyen olduğunu, bu noktada da kentte çeşitli önlemlerin alındığını kaydederek, şunları söyledi:  "Tüm kurum ve kuruluşlarımızda, camilerimizde, okullarımızda, servis, minibüs ve otobüslerimizde alınan hijyen önlemlerinin arttırılmasına karar verilmiştir. Nisan ayının sonuna kadar kamu kurumlarımızca gerçekleştirilecek her türlü toplu faaliyetler iptal edilmiştir. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tüm kurumlarımıza yeteri kadar bilgilendirici afişler, broşürler dağıtılması ve kurumlarda görev yapan personele eğitimler verilmesi planlanmıştır. Okullarda başta tuvaletler, merdiven korkulukları, kapı kolları gibi sıkça dokunulan yerler başta olmak üzere temizlik ve dezenfeksiyon tedbirlerinin arttırılmasına karar verilmiştir. Camilerde tuvalet, abdesthane ve halıların temizlik sıklığının arttırılmasına, tesbihlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Toplu taşıma araçlarının günlük temizliğinin yapılması; AVM, terminal, havaalanı gibi ortak kullanım alanlarında gerekli temizlik ve dezenfeksiyon sıklıklarının arttırılması talimatlandırılmıştır."'ŞÜPHELİ VAKALARI İZOLE EDİYORUZ'Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de şu ana kadar Malatya'da 11 olası vakanın olduğunu kaydederek, "11 olası vakanın sonuçları negatif geldi. Son olarak yine olası vaka ihtimali olan 2 hastamızdan da numune aldık, gönderdik ve sonuçlarını bekliyoruz. Hastaların numunelerini gönderdikten sonra sanki hasta koronavirüs enfeksiyonuymuş gibi biz izole bir odaya alıyoruz. O şekilde takip ediyoruz. Sonuç negatif geldikten sonra genel durumu da iyiyse evine gönderiyoruz" diye konuştu.'TEDBİRLER TEDİRGİN ETMEMELİ'Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da alınan tedbirler nedeniyle halkın tedirginliğinin artırmaması gerektiğini belirterek, "Bu tedbirleri, vatandaşın bu enfeksiyondan korunması amacıyla yapıyoruz. Bu tedbirler alınırken eğer vatandaşımızda ayrı bir tedirginlik yaratıyorsa, tedbirler doğru orantılı olmadığını görürüz. Dolayısıyla bizim aldığımız bu tedbirleri vatandaşlarımızın tedirginlik olarak algılamaması gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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