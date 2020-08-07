Malatya'da 11 bin kök Hint keneviri ele geçirildi Malatya'da düzenlenen operasyonda 11 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 11 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde bir kişinin hazine arazisinde kenevir yetiştirdiğini belirledi. Araziye düzenlenen operasyonda 11 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA