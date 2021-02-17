Malatya'da 11 bin 400 makaron ele geçirildi
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Malatya'da 11 bin 400 makaron ele geçirildi

17.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:34
Malatya'da 11 bin 400 makaron ele geçirildi

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 11 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 11 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada şüpheli B.D'nin içi tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı belirlendi.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 11 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltını alınan B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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