Malatya'da 1008 uyuşturucu hap ve kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı
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Malatya'da 1008 uyuşturucu hap ve kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

10.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:46
Malatya'da 1008 uyuşturucu hap ve kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

Malatya'da 1008 uyuşturucu hap ile 150 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 1008 uyuşturucu hap ile 150 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde bir şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 1008 uyuşturucu hap ile 150 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Zanlı, "uyuşturucu madde imal etme ve ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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