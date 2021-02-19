Malatya'da 1000 yaşlıya evinde Kovid-19 aşısı yapıldı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1000 yaşlıya evinde CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 aşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 1000 yaşlıyı evinde ziyaret ederek aşısını yaptı.

Öte yandan 100 yaş üstü 11 kişiye de aşı yapıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi evde bakım birimi, 107 yaşındaki Hanife Şahin'e Kovid-19 aşısının ikinci dozunu uyguladı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk de evde bakım biriminde görevli sağlık çalışanları ile Hanife nineyi evinde ziyaret etti.

Hanife ninenin başka sağlık sıkıntısı olup olmadığını soran Başhekim Aktürk, şikayetlerini dinleyerek kendisini muayene etti.

Hanife Şahin'in oğlu Mehmet Şahin, annesinin 6 çocuk, 15 torun sahibi olduğunu ve torununun tonunu gördüğünü dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine