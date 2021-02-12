Malatya'da 100 litre sahte içki ele geçirildi

MALATYA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 100 litre sahte içki ele geçirildi.

MALATYA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 100 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez ilçe Kuşdoğan Mahallesi'nde sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 100 litre sahte içki ile birlikte damıtma aparatı ve kazan ele geçirdi. İsmi açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN