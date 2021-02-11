Malatya'da 100 bin kaçak makaron ele geçirildi
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Malatya'da 100 bin kaçak makaron ele geçirildi

11.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:16
Malatya'da 100 bin kaçak makaron ele geçirildi

Malatya'da 100 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Malatya'da 100 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A'nın gümrük kaçağı bandrolsüz makaron getirerek kentte sattığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi takibe alarak depo olarak kullandığı ikameti tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 100 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Şüpheliye kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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