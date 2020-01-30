Malatya'da 1 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu
Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da 1 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu - Haberler

Malatya'da 1 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu.

30.01.2020 20:07 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:12
Malatya'da 1 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu.


Olay, Başharık Mahallesi Başak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 yaşındaki bebeği Nedrin H.'nın ateşlendiğini gören anne Nesrin H. bebeğe ateş düşürücü şurup verdikten sonra emzirerek yatırdı. Yaklaşık 1 saat sonra bebeğini kontrol etmeye gelen anne nefes almadığını fark etti. Durumu hemen eşi ve ailesine bildirdi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırılan bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Öte yandan ailenin 9 yıl aradan sonra çocuk sahibi oldukları öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler