Malatya'da 1 milyon 244 bin kaçak makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da 1 milyon 244 bin kaçak makaron ele geçirildi

Malatya'da 1 milyon 244 bin kaçak makaron ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da polis, 1 milyon 244 bin 780 gümrük kaçağı makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da polis, 1 milyon 244 bin 780 gümrük kaçağı makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskın yapılan 5 adreste yapılan aramada 1 milyon 230 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 14 bin 180 doldurulmuş makaron ve 411 sökülmüş bandrol ve 94 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

Başsavcılık'tan Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili açıklama
Başsavcılık'tan Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili açıklama
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Yüce Hülya Avşar Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cristiano Mert Müldür Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da 1 milyon 244 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 17:41:36. #1.15#

title