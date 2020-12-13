Malatya'da, 1 mezrdaki karantina sona erdi

MALATYA'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kolköy Mahallesi'nin Uzunkasım mezrasıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Akçadağ'a bağlı Kolköy Mahallesi'nin Uzunkasım mezrasında koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle 30 Kasım günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki karanina uygulaması bugün sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN