Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güder, mesajında, tüm emekçilerin gününü kutlayarak, bu önemli günün, üreten, çalışan, katkı sunan emek ve alın teri dökenlerin günü olduğunu bildirdi.

Çalışanların yerinin kendileri için çok özel ve kıymete değer olduğunu bildiren Güder, şunları kaydetti:

"İşçi ve emekçilerimiz ekonomik istikrarın, düzenli ve kalıcı büyümenin kilit taşıdır. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlerken, arzu edilen hedeflere ulaşarak ekonomimizin güçlenmesinde, işçi ve emekçi kardeşlerimizin büyük katkısı vardır. Dünya genelinde büyük bir tehdit oluşturan Kovid-19 tehdidi son bulduktan sonra, çok daha büyük bir üretim seferberliğinde olacağımız önümüzdeki günlerde, bütün emekçi kardeşlerimizle birlikte ele ele vererek daha fazla üretmeye, devletçe ve milletçe gelişip kalkınmaya devam edeceğiz."

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise mesajında, üretim ve kalkınmanın en önemli unsuru olan işçi ve emekçilerin gününü kutladı.

Sadıkoğlu, ülkenin kalkınması ve ilerlemesi, ekonominin sağlam bir temel üzerinde olmasına bağlı olduğuna değinerek "Ekonomimizin temeli ve en önemli dinamikleri üretimin merkezinde yer alan işçi kardeşlerimizdir. Bizler, alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Ülke olarak hedeflerimize emekçi-girişimci dayanışmasıyla ulaşacağımızın bilincindeyiz." ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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