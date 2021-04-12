Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi

MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Yukarıyabanlı Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 10 günlük karantina sona erdi.

MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Yukarıyabanlı Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 10 günlük karantina sona erdi.

Arapgir'e bağlı Yukarıyabanlı Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 2 Nisan'da karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki karantina uygulaması bugün sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN