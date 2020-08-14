Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi
MALATYA'nın Battalgazi ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.
14.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:58
MALATYA'nın Battalgazi ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.
Battalgazi'ye bağlı Yenice Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 29 Temmuz günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki karantina uygulaması bugün sonlandırıldı.
Kaynak: DHA