Malatya'da 1 mahalledeki karantina sona erdi

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde, koronavirüs vakası görülmesi üzerine uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde, koronavirüs vakası görülmesi üzerine uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 16 Nisan günü, 14 gün süreyle karantina altına alındı. Bu süreçte giriş- çıkışların yasak olduğu mahalledeki karantina süresi bugün sona erdi. Malatya Valiliği de açıklama yaparak gözlem süresi sonunda mahallede yapılan sağlık taraması neticesinde şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle 30 Nisan itibariyle karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.Öte yandan kentte hala 4 mahallede karantina uygulamasına devam ediliyor.

Kaynak: DHA