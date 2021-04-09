Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
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Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel
Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı

MALATYA'nın Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

MALATYA'nın Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Yazıhan'ın Durucasu Mahallesi'nde koronavirüs vakalarında artış görüldü. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem alarak vatandaşları yaptığı anonslarla dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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