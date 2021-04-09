Malatya'da, 1 mahalle karantinaya alındı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Doğanşehir'in Elmalı Mahallesi'nde koronavirüs vakalarında artış görüldü. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem alarak vatandaşları yaptığı anonslarla dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN