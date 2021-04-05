Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı
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Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel
Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesine bağlı Derinboğaz Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesine bağlı Derinboğaz Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Akçadağ'ın Derinboğaz Mahallesi'nde koronavirüs vakalarında artış görüldü. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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