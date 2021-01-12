Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı
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Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı

12.01.2021 13:32 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:36
Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Doğanşehir'in Çavuşlu Mahallesi'nde yaşayan 9 kişide, koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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